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Пострадавшим на производстве жителям Дона выплатили 2,3 млрд

15 августа 2016, 07:50
Жителям Ростовской области, получившим травмы на производстве, за полгода выплатили более 2,3 миллиарда рублей, следует из сообщения регионального соцстраха.

Львиная доля этой суммы,  порядка 2 миллиардов рублей, была направлена на ежемесячные выплаты гражданам, травмированным на рабочем месте.
Это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63,4 миллиона рублей.

Всего такие выплаты получали 27,1 тысячи человек. Средняя сумма ежемесячной выплаты составила 11,6 тысячи рублей.

"На единовременные выплаты работникам, пострадавшим на производстве, направлено с начала года более 26,5 миллиона рублей.  В санатории и оздоровительные учреждения были направлены 1,7 тысячи жителей Дона", - сказано в сообщении.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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