Ростовчане построят газобетонный завод на Ставрополье

Posted 15 августа 2016, 05:40
Published 15 августа 2016, 05:40
Modified 11 сентября 2022, 16:29
Updated 11 сентября 2022, 16:29
“Речь идет о кирпичном заводе ”Цигель” в Зеленокумске. Его выкупила ростовская строительная фирма “Масик” с планами дальнейшего расширения производства”, - говорится в сообщении.
В данный момент руководству ростовской компании поступило предложение о перерегистрации предприятия на территории Ставропольского края, так как получить господдержку в развитии бизнеса по законам Ставрополья могут только местные предприниматели.