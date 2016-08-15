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Posted 15 августа 2016, 05:40

Published 15 августа 2016, 05:40

Modified 11 сентября 2022, 16:29

Updated 11 сентября 2022, 16:29

Ростовчане построят газобетонный завод на Ставрополье

15 августа 2016, 05:40
Газобетонный завод построят на Ставрополье на одной площадке с кирпичным производством, выкупленным ростовской компанией, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

“Речь идет о кирпичном заводе ”Цигель” в Зеленокумске. Его выкупила ростовская строительная фирма “Масик” с планами дальнейшего расширения производства”, - говорится в сообщении.

В данный момент руководству ростовской компании поступило предложение о перерегистрации предприятия на территории Ставропольского края, так как получить господдержку в развитии бизнеса по законам Ставрополья могут только местные предприниматели.

#Экономика#Новости
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