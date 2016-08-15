Ряд улиц Новочеркасска во вторник останется без света

С 09.00 мск в течение дня света не будет по улицам Красноармейская, 8 Марта, Пушкинская, Московская, Калинина, Молодежная, Правды, Каштанова, Чкалова, Белинского, Степная, Токарева, Свободы, Персиановская, Некрасова, Кавказская, Александровская, Крупская, Тургенева, Первомайская, Бабушкина, Кавказская, Гвардейская, Тельмана, Клещева, Щукина, Громовой, Речная, Октябрьская, Мацоты, Гастелло, Молодежная и Котовского.
Кроме того, на это же время электричества не будет по спускам Ермака, Красный, переулкам Керамический, Широкий, площадям Павлова и Левски.