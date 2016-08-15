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Ряд улиц Новочеркасска во вторник останется без света

15 августа 2016, 09:50
В Новочеркасске Ростовской области во вторник несколько улиц останутся без электричества из-за техработ, сообщает в понедельник горадминистрация.

С 09.00 мск в течение дня света не будет по улицам Красноармейская, 8 Марта, Пушкинская, Московская, Калинина, Молодежная, Правды, Каштанова, Чкалова, Белинского, Степная, Токарева, Свободы, Персиановская, Некрасова, Кавказская, Александровская, Крупская, Тургенева, Первомайская, Бабушкина, Кавказская, Гвардейская, Тельмана, Клещева, Щукина, Громовой, Речная, Октябрьская, Мацоты, Гастелло, Молодежная и Котовского.

Кроме того, на это же время электричества не будет по спускам Ермака, Красный, переулкам Керамический, Широкий, площадям Павлова и Левски.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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