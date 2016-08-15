Жители Ростова жалуются на разбитые тротуары

За последние несколько дней на портал благоустройства города поступило сразу несколько обращений о ямах на тротуарах.
Так, местные жители оставили сообщение о двух провалах грунта на улице Таганрогской. Кроме того, напротив дома №38 в Братском переулке образовалась большая яма в асфальте.
Также в Доломановском переулке напротив дома №36 провалилась тротуарная плитка. Все эти сообщения находятся в работе, ответ по ним пока не получен.
Ранее сообщалось, что в четвертом квартале пройдет ремонт в переулке Островского. Кроме того, до конца года пройдет ремонт на улице Большой Садовой, Ворошиловском проспекте, Богатяновском спуске, а также на участках Театрального и Кировского проспектов.