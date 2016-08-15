Жители Ростова жалуются на разбитые тротуары

Ранее сообщалось, что в четвертом квартале пройдет ремонт в переулке Островского. Кроме того, до конца года пройдет ремонт на улице Большой Садовой, Ворошил­овском проспекте, Богатяновском спуске, а также на участках Театрального и Кировского проспектов.