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Доходы жителей Дона на четверть ниже рекомендуемых для ипотеки

16 августа 2016, 06:47
Чтобы обслуживание ипотеки для жителей Ростовской области было комфортным, их доходы на семью должны превышать 68 тысяч рублей, свидетельствуют данные анализа, опубликованного на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В этом случае риск невозврата средств минимальный, считают в НБКИ, и семья может сохранить привычный для них уровень жизни.

Среднемесячный взнос по ипотечному кредиту в Ростовской области составляет 22,6 тысячи рублей. По данным Ростовстата, средняя зарплата по региону на начало июня не превышает 25 тысяч рублей. Это на четверть ниже рекомендуемого в НБКИ уровня семейного дохода.

Аналогичная ситуация складывается в соседних областях. В Краснодарском крае разница между реальными доходами жителей и рекомендуемыми бюро кредитных историй составляет 16,8%, в Ставропольском крае - 32,2%.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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