Доходы жителей Дона на четверть ниже рекомендуемых для ипотеки

Среднемесячный взнос по ипотечному кредиту в Ростовской области составляет 22,6 тысячи рублей. По данным Ростовстата, средняя зарплата по региону на начало июня не превышает 25 тысяч рублей. Это на четверть ниже рекомендуемого в НБКИ уровня семейного дохода.