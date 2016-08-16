Доходы жителей Дона на четверть ниже рекомендуемых для ипотеки

В этом случае риск невозврата средств минимальный, считают в НБКИ, и семья может сохранить привычный для них уровень жизни.
Среднемесячный взнос по ипотечному кредиту в Ростовской области составляет 22,6 тысячи рублей. По данным Ростовстата, средняя зарплата по региону на начало июня не превышает 25 тысяч рублей. Это на четверть ниже рекомендуемого в НБКИ уровня семейного дохода.
Аналогичная ситуация складывается в соседних областях. В Краснодарском крае разница между реальными доходами жителей и рекомендуемыми бюро кредитных историй составляет 16,8%, в Ставропольском крае - 32,2%.