Доля оформления ДТП без полиции на Дону достигла 38,5%

"Европрортокол можно оформить в том случае, если участниками ДТП стали не больше двух автомобилей, ни один из водителей или пассажиров не пострадал, не нанесен ущерб третьим лицам, а также если стороны сумели достичь единого мнения относительно причины аварии. Лимит по сумме ущерба составляет 50 тысяч рублей", - напомнили в РСА.