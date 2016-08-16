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Доля оформления ДТП без полиции на Дону достигла 38,5%

16 августа 2016, 13:29
Доля оформления ДТП с применением Европротокола (без привлечения сотрудников полиции) в Ростовской области достигла 38,5%, говорится в исследовании Российского союза автостраховщиков (РСА).

Для сравнения - по итогам первого полугодия  минувшего года этот показатель составлял всего 7,4%. В среднем по России с начала текущего года доля ДТП с применением Европротокола составила 29,1%. Сумма выплат по ОСАГО в рамках прямого урегулирования убытков  составила более 4,3 миллиарда, число выплат достигло 198 тысяч. А средняя сумма выплаты при оформлении Европротокола составила 21,8 тысячи рублей.

"Европрортокол можно оформить в том случае, если участниками ДТП стали не больше двух автомобилей, ни один из водителей или пассажиров не пострадал, не нанесен ущерб третьим лицам, а также если стороны сумели достичь единого мнения относительно причины аварии. Лимит по сумме ущерба составляет 50 тысяч рублей", - напомнили в РСА.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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