Глава Дона попросил у Путина денег на очистку рек

"Всего требуется расчистить примерно 900 километров рек. За средства регионального бюджета будет проведено проектирование", - сказано в сообщении.
Также глава региона уточнил, что восемь лет назад с властями РФ была заключена договоренность о постройке рыбоходно-нерестового канала вокруг Кочетовского гидроузла, так как один из участков зашлюзован и рыба не может попасть в места нерестилищ. Деньги обещали выделить при условии выполнения регионом ряда работ, которые на данный момент завершены. Теперь губернатор попросил Путина поручить властям РФ вернуться к вопросу строительства.
Кроме того, глава области попросил утвердить план оздоровления Цимлянского водохранилища, из-за маловодности в котором возникают трудности с обеспечением местных жителей водой. На все необходимые мероприятия нужно более 42 миллиардов рублей.