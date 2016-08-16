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Глава Дона попросил у Путина денег на очистку рек

16 августа 2016, 12:37
Глава Ростовской области обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о финансировании из федерального бюджета работ по расчистке малых рек, сообщает облправительство.

"Всего требуется расчистить примерно 900 километров рек. За средства регионального бюджета будет проведено проектирование", - сказано в сообщении.

Также глава региона уточнил, что восемь лет назад с властями РФ была заключена договоренность о постройке рыбоходно-нерестового канала вокруг Кочетовского гидроузла, так как один из участков зашлюзован и рыба не может попасть в места нерестилищ. Деньги обещали выделить при условии выполнения регионом ряда работ, которые на данный момент завершены. Теперь губернатор попросил Путина поручить властям РФ вернуться к вопросу строительства.

Кроме того, глава области попросил утвердить план оздоровления Цимлянского водохранилища, из-за маловодности в котором возникают трудности с обеспечением местных жителей водой. На все необходимые мероприятия нужно более 42 миллиардов рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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