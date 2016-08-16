Глава Дона попросил у Путина денег на очистку рек

Также глава региона уточнил, что восемь лет назад с властями РФ была заключена договоренность о постройке рыбоходно-нерестового канала вокруг Кочетовского гидроузла, так как один из участков зашлюзован и рыба не может попасть в места нерестилищ. Деньги обещали выделить при условии выполнения регионом ряда работ, которые на данный момент завершены. Теперь губернатор попросил Путина поручить властям РФ вернуться к вопросу строительства.