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Posted 16 августа 2016, 11:08

Published 16 августа 2016, 11:08

Modified 11 сентября 2022, 16:29

Updated 11 сентября 2022, 16:29

Многочисленные нарушения на железной дороге обнаружили в Таганроге

16 августа 2016, 11:08
В портовой зоне Таганрога Ростовской области были выявлены нарушения закона при использовании железнодорожных переездов, сообщает во вторник Южная транспортная прокуратура.

"Виновниками нарушений являются три компании, которым принадлежат пути. Было зафиксировано, что переезды в установленном порядке не используются, проекты на них не разработаны, категории им не присвоены, комиссионные осмотры не проводятся, техсостояние переездов не соответствует требованиям закона", - сказано в сообщении.

Уточняется, что по данным фактам четырех должностных лиц привлекли к административной ответственности. В адрес глав компаний внесли представления с требованием устранить нарушения.

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