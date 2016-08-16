Многочисленные нарушения на железной дороге обнаружили в Таганроге

"Виновниками нарушений являются три компании, которым принадлежат пути. Было зафиксировано, что переезды в установленном порядке не используются, проекты на них не разработаны, категории им не присвоены, комиссионные осмотры не проводятся, техсостояние переездов не соответствует требованиям закона", - сказано в сообщении.