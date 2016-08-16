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Российские бомбардировщики с базы в Иране обстреляли террористов в Сирии

16 августа 2016, 12:39
По объектам запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", расположенным на территории Сирии, нанесены авиационные удары российскими бомбардировщиками, дислоцирующимися в Иране, сообщает во вторник РИА “Новости”.

“Данная операция стала возможна в результате российско-иранской договоренности. Принимали участие в боевом вылете самолеты российских ВКС, перемещенные из Моздока на базу Хамадан в Иране”, - говорится в сообщении.

Точное число российских самолетов, расположенных на иранской военной базе, не называется. Отмечается, что нынешняя дислокация позволит сократить время полета до сирийских целей в 2 раза.

Во время первого боевого вылета российскими летчиками уничтожены склады террористов с вооружением и техникой, командные пункты и личный состав запрещенной в России группировки ИГ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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