Суд в Ростове решил отпустить Хуруджи под залог в 5 млн руб

Ворошиловский райсуд донской столицы удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на залог в размере пяти миллионов рублей Александру Хуруджи, который обвиняется в хищении у организации "МРСК Юга" почти 500 миллионов рублей, сообщил RostovGazeta сотрудник суда.

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