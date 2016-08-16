Суд в Ростове решил отпустить Хуруджи под залог в 5 млн руб

Напомним, Хуруджи является главой компании "Энергия". Он обвиняются в афере с электрооборудованием, в результате чего были украдены деньги у "МРСК Юга".
За Хуруджи вступился бизнес-омбусдмен РФ Борис Титов. Он подписал ходатайство об изменении ему меры пресечения на более мягкую. Сейчас подсудимый находится под арестом.
"Это ходатайство суд удовлетворил. Однако Хуруджи будет содержаться в СИЗО до внесения суммы залога на счет управления судебного департамента региона", - отметил собеседник агентства.
Уточняется, что гособвинение не возражало против удовлетворения этого ходатайства. Потерпевшая сторона была против.