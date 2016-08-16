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Суд в Ростове решил отпустить Хуруджи под залог в 5 млн руб

16 августа 2016, 14:45
Ворошиловский райсуд донской столицы удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на залог в размере пяти миллионов рублей Александру Хуруджи, который обвиняется в хищении у организации "МРСК Юга" почти 500 миллионов рублей, сообщил RostovGazeta сотрудник суда.

Напомним, Хуруджи является главой компании "Энергия". Он обвиняются в афере с электрооборудованием, в результате чего были украдены деньги у "МРСК Юга".

За Хуруджи вступился бизнес-омбусдмен РФ Борис Титов. Он подписал ходатайство об изменении ему меры пресечения на более мягкую. Сейчас подсудимый находится под арестом.

"Это ходатайство суд удовлетворил. Однако Хуруджи будет содержаться в СИЗО до внесения суммы залога на счет управления судебного департамента региона", - отметил собеседник агентства.

Уточняется, что гособвинение не возражало против удовлетворения этого ходатайства. Потерпевшая сторона была против.


#Новости#Мошенник или омбудсмен#Происшествия#Денис Объедкин
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