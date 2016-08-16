Трем долгостроям на Евдокимова найдут нового застройщика в Ростове

В конце июля в сети появилась информация о том, что рабочие разобрали кран и покинули стройку. Бывший застройщик — ООО "СтройСпектр" (ООО "Мария") — приостановил строительство из-за отсутствия финансирования.



"В целях привлечения новых инвесторов для завершения строительства проблемных домов в администрации города проведены совещания с участием крупных строительных компаний Ростова-на-Дону. Данным строительным компаниям представлена для анализа вся правовая и техническая документация по каждому многоквартирному дому", — отмечают в департаменте.



Как сообщили в пресс-службе администрации города, новым застройщикам дадут льготы на технологическое присоединение проблемных домов. "В настоящее время администрацией города Ростова-на-Дону совместно с застройщиками и ресурсоснабжающими организациями проводится работа по актуализации технических условий и сведений о затратах на подключение данных объектов", — говорят в пресс-службе мэрии.



Сейчас готовность объектов оценивается на уровне 11-18,5%. Дольщики ждут свои квартиры с 2013 года.

