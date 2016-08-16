В части Ростова четыре дня будут отключать свет

Во вторник без света до 17.00 мск остались улицы Новомосковская, Первая Киргизская, Татарская, Полторацкого, Щербакова, Вторая Усадебная, Пригородного лесничества, Ривкина, Ванина, Гриба, Просвещения, переулки Свирский, Кипарисовый, Второй Монетный, Третий Хоровой, Иртышский, Пронский, Обский, Ладожский и проспект Шолохова.
Кроме того, со вторника по пятницу днем электричество будут отключать по улице Куйбышева, переулкам Кавказский, Казбекский, Нальчикский, Тебердинский, Тувинский и проспекту Шолохова.
В среду без света останутся улицы Варфоломеева, Города Волос, Малюгиной, Лермонтовская, Соколова, Чехова, Филимоновская, Тельмана, Мясникова, Миронова, Думенко, проспекты Кировский, Ворошиловский, переулок Университетский и площадь Гагарина.
На день 18 августа электроснабжения не будет в домах по улицам Печерская, Камская, Волжская, Вторая Линия, Советская, Каяни, 26 июня, Двинская, Лесозащитная, переулкам Минский, Читинский, Иркутский и Остроханский.
Последним днем отключения станет 19 августа. Света не будет на улицах 19-я и 21-я Линии, Мясникова и на площади Свободы.