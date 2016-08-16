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Posted 16 августа 2016, 06:26

Published 16 августа 2016, 06:26

Modified 11 сентября 2022, 16:33

Updated 11 сентября 2022, 16:33

В донском городе не хватает школ из-за возросшего числа учеников

16 августа 2016, 06:26
Мест в общеобразовательных учреждениях в Батайске Ростовской области не хватает на всех учеников, количество которых возросло из-за высокой рождаемости, следует из сообщения местной администрации.

“В сложившейся ситуации школы Батайска загружены на 184%, все учебные заведения работают в 2 смены, в этом году первоклассников в Батайске на 724 ученика больше, чем в прошлом”, - говорится в сообщении.

Строительство новых школ и пристроек к уже существующим для города стало приоритетной задачей.

Отмечается, что с детскими садами ситуация на данный момент несколько улучшилась, местами в ДОУ обеспечены все дети от 3 до 7 лет.

#Общество#Новости
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