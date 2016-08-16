Житель Дона стал двукратным чемпионом мира по пауэрлифтингу

Выступая в весовой категории свыше 140 килограммов, Борис Трофимов с первой попытки поднял штангу в 210 килограммов в дивизионе "жим лежа без экипировки". Со второй попытки донской спортсмен осилил 215 килограммов, что позволило ему одержать победу не только в своей возрастной категории (от 40 до 45 лет), но и в открытой группе.