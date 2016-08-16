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Житель Дона стал двукратным чемпионом мира по пауэрлифтингу

16 августа 2016, 09:54
Житель города Гуково Ростовской области Борис Трофимов завоевал две золотые медали на мировом первенстве по пауэрлифтингу, который завершился в Курске, говорится в сообщении горадминистрации.

Выступая в весовой категории свыше 140 килограммов, Борис Трофимов с первой попытки поднял штангу в 210 килограммов в дивизионе "жим лежа без экипировки". Со второй попытки донской спортсмен осилил 215 килограммов, что позволило ему  одержать победу не только в своей возрастной категории (от 40 до 45 лет), но и в открытой группе.

"Это не первое золото в копилке нашего штангиста в этом году, весной 2016 года он завоевал три золотых медали на европейском чемпионате. Кроме того, спортсмену дважды удалось побить мировые рекорды (со штангами весом 217,5 килограмма и 222,5 килограмма)", - напомнили в горадминистрации.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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