Житель Дона стал двукратным чемпионом мира по пауэрлифтингу

Выступая в весовой категории свыше 140 килограммов, Борис Трофимов с первой попытки поднял штангу в 210 килограммов в дивизионе "жим лежа без экипировки". Со второй попытки донской спортсмен осилил 215 килограммов, что позволило ему одержать победу не только в своей возрастной категории (от 40 до 45 лет), но и в открытой группе.
"Это не первое золото в копилке нашего штангиста в этом году, весной 2016 года он завоевал три золотых медали на европейском чемпионате. Кроме того, спортсмену дважды удалось побить мировые рекорды (со штангами весом 217,5 килограмма и 222,5 килограмма)", - напомнили в горадминистрации.