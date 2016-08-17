Доля вакцинированных от гриппа в Ростове вырастет в полтора раза

"Если в прошлом году мы вакцинировали около 300 тысяч человек - это 26,5% всего населения города, то в этом году мы планируем выйти на 40%", - утверждает она.
По словам начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ростовской области Светланы Ненадской, в город уже поступило 500 тысяч доз профилактических прививок. Их нужно сделать в конце августа - начале сентября этого года, пока нет циркуляции вируса гриппа и у организма есть шанс адаптироваться.
"Особенность вируса гриппа – его изменчивость. Поэтому при проведении вакцинации нужно обращать внимание на год выпуска штаммов. В новой вакцине используются три новых штамма 2016 года выпуска", - подчеркнула Ненадская.
Вакцинация большей части населения будет бесплатной. Она предусмотрена для детей, медработников, сотрудников образовательных учреждений, людей с хроническими заболеваниям и лиц старше 60 лет. Стоимость одной вакцины для остальных граждан варьируется от 200 рублей до 4 тысяч рублей.