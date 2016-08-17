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Доля вакцинированных от гриппа в Ростове вырастет в полтора раза

17 августа 2016, 10:39
Около 40% населения города Ростова-на-Дону планируют вакцинировать от вируса гриппа в этом году, сообщила журналистам начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая.

"Если в прошлом году мы вакцинировали около 300 тысяч человек - это 26,5% всего населения города, то в этом году мы планируем выйти на 40%", - утверждает она.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ростовской области Светланы Ненадской, в город уже поступило 500 тысяч доз профилактических прививок. Их нужно сделать в конце августа - начале сентября этого года, пока нет циркуляции вируса гриппа и у организма есть шанс адаптироваться.

"Особенность вируса гриппа – его изменчивость. Поэтому при проведении вакцинации нужно обращать внимание на год выпуска штаммов. В новой вакцине используются три новых штамма 2016 года выпуска", - подчеркнула Ненадская.

Вакцинация большей части населения будет бесплатной. Она предусмотрена для детей, медработников, сотрудников образовательных учреждений, людей с хроническими заболеваниям и лиц старше 60 лет. Стоимость одной вакцины для остальных граждан варьируется от 200 рублей до 4 тысяч рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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