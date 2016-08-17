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Донская тяжелоатлетка попалась на допинге

17 августа 2016, 11:47
Получившая серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне тяжелоатлетка из города Сальска Ростовской области Наталья Заболотная не прошла допинг-пробы и попала в список дисквалифицированных спортсменов, следует из сообщения Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

IWF отстранило всех российских тяжелоатлетов от соревнований на один год из-за нарушения антидопингового режима, в их числе оказалась Наталья Заболотная, пробы которой  дали  положительные результаты. "Также антидопинговые тесты не прошли другие российские призеры Олимпийских игр в Пекине и Лондоне - Марина Шаинова, Надежда Евстюхина, Александр Деманов, Светлана Царукаева, Александр Иванов и Апти Аухадов", - говорится в сообщении.

Ранее IWF предупреждало о том, что отстранит национальные федерации от соревнований, если олимпийские допинг-пробы спортсменов окажутся положительными более трех раз.

Также IWF  собирается наложить аналогичные санкции на федерации Казахстана и Белорусии и не исключает, что после дополнительных допинг-тестов список стран, вошедших в "черный список", пополнится.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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