Донская тяжелоатлетка попалась на допинге

IWF отстранило всех российских тяжелоатлетов от соревнований на один год из-за нарушения антидопингового режима, в их числе оказалась Наталья Заболотная, пробы которой дали положительные результаты. "Также антидопинговые тесты не прошли другие российские призеры Олимпийских игр в Пекине и Лондоне - Марина Шаинова, Надежда Евстюхина, Александр Деманов, Светлана Царукаева, Александр Иванов и Апти Аухадов", - говорится в сообщении.