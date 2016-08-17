Донская тяжелоатлетка попалась на допинге

IWF отстранило всех российских тяжелоатлетов от соревнований на один год из-за нарушения антидопингового режима, в их числе оказалась Наталья Заболотная, пробы которой дали положительные результаты. "Также антидопинговые тесты не прошли другие российские призеры Олимпийских игр в Пекине и Лондоне - Марина Шаинова, Надежда Евстюхина, Александр Деманов, Светлана Царукаева, Александр Иванов и Апти Аухадов", - говорится в сообщении.
Ранее IWF предупреждало о том, что отстранит национальные федерации от соревнований, если олимпийские допинг-пробы спортсменов окажутся положительными более трех раз.
Также IWF собирается наложить аналогичные санкции на федерации Казахстана и Белорусии и не исключает, что после дополнительных допинг-тестов список стран, вошедших в "черный список", пополнится.