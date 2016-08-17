Движение гортранспорта изменят в Ростове из-за кинофестиваля

Перемены произойдут 25 августа с 15.00 мск до 23.00 по маршрутам 3, 3А, 7, 67, 98, которые будут двигаться от улицы Большой Садовой до проспекта Шолохова и далее по маршрутам.
Также изменения затронут маршруты 70, 80, 98-МТ, 55-МТ, 80-МТ.
Кроме того, на это время движение троллейбусов №1 будет проходить от площади Привокзальной до проспекта Шолохова и далее по маршруту.
Троллейбусы №2 и 22 начнут ездить по укороченной схеме.
Открытие мероприятия пройдет 24 августа. На этот фестиваль должен был прибыть режиссер Эмир Кустурица, однако он отменил свой визит из-за поездки на Венецианский кинофестиваль.