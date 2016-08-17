ФК "Ростов" ждет ротация - Кириченко

"Далее будет матч с "Томью", потом опять с "Аяксом". Нам не хватает футболистов, поэтому в ближайшем матче нас, скорее всего, ждет ротация. Видно, что игроки устали", - сказано в сообщении.
Напомним, во вторник ростовский клуб сыграл вничью с "Аяксом". Ответная игра пройдет 24 августа.
Ранее Кириченко уже высказывался по поводу того, что команде не хватает игроков. Также поступала информация, что бывший тренер Курбан Бердыев просил у руководства клуба деньги на покупку новых футболистов, однако ему было отказано.