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ФК "Ростов" ждет ротация - Кириченко

17 августа 2016, 07:40
Футбольному клубу "Ростов" не хватает игроков и в ближайшем матче, скорее всего, будет ротация, сообщается на сайте команды со ссылкой на слова тренера Дмитрия Кириченко.

"Далее будет матч с "Томью", потом опять с "Аяксом". Нам не хватает футболистов, поэтому в ближайшем матче нас, скорее всего, ждет ротация. Видно, что игроки устали", - сказано в сообщении.

Напомним, во вторник ростовский клуб сыграл вничью с "Аяксом". Ответная игра пройдет 24 августа.

Ранее Кириченко уже высказывался по поводу того, что команде не хватает игроков. Также поступала информация, что бывший тренер Курбан Бердыев просил у руководства клуба деньги на покупку новых футболистов, однако ему было отказано.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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