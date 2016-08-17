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Обрезание не влияет на тягу девушек к мужчинам - сексолог

17 августа 2016, 13:58
Повреждение наружных половых органов дагестанских девушек не избавляет их от полового влечения, сообщила журналисту RostovGazeta частный психотерапевт и сексолог Марина Шадина.

Традиция обрезания у девушек 5—12 лет до сих пор сохраняется в некоторых горных районах Дагестана, значится в опубликованном в понедельник докладе правозащитной организации "Правовая инициатива". Процедура проводится подручными средствами и без анестезии и якобы нужна для сохранения невинности до брака и верности мужу. Муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев  предложил делать ее всем девушкам в России.

"От этого варварского обычая давно отошли в цивилизованных странах. К тому же, это еще не избавляет от сексуального желания и даже оргазма, потому что сексуальные потребности — это не только тело, это физиология человека. Обрезание совершенно не будет влиять ни на межполовые отношения, ни на либидо, то есть влечение к противоположному полу", — говорит Шадина.

По мнению кандидата психологических наук, заведующего кафедрой психотерапии и медицинской психологии РостГМУ Игоря Хмарука, проблема верности сегодня крайне актуальна. "С этим сталкивается большое количество пар, однако за квалифицированной помощью психолога обращаются немногие. Может, один процент из ста. В большинстве случаев измены либо замалчиваются, либо прикрываются маской "все хорошо" до тех пор, пока брак окончательно не развалится", — говорит он.

Ситуацию же с женским обрезанием в Дагестане Хмарук назвал "чушью собачьей", не стоящей обсуждения.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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