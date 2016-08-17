Обрезание не влияет на тягу девушек к мужчинам - сексолог

"От этого варварского обычая давно отошли в цивилизованных странах. К тому же, это еще не избавляет от сексуального желания и даже оргазма, потому что сексуальные потребности — это не только тело, это физиология человека. Обрезание совершенно не будет влиять ни на межполовые отношения, ни на либидо, то есть влечение к противоположному полу", — говорит Шадина.