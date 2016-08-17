Отключения света в Новочеркасске продолжатся до октября

"Кроме того, проводятся работы по прокладке новых сетей и реконструкции уже существующих. Эти мероприятия требуют периодических плановых отключений света", - сказано в сообщении.
Это обращение появилось после многочисленных публикаций в СМИ об отсутствии электроэнергии в городе на разных улицах.
Действительно, согласно сайту горадминистрации, отключения света происходят почти каждый день.
Помимо этого, ранее власти города опровергли перебои с электричеством из-за экономии на улицах города в ночное время. Сообщалось, что все случаи происходят из-за аварийных ситуаций и не носят экономического характера.