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Отключения света в Новочеркасске продолжатся до октября

17 августа 2016, 11:50
В Новочеркасске Ростовской области отключения света будут продолжаться до 25 сентября в рамках подготовки сетей к зиме, следует из сообщения мэра города в соцсети Facebook.

"Кроме того, проводятся работы по прокладке новых сетей и реконструкции уже существующих. Эти мероприятия требуют периодических плановых отключений света", - сказано в сообщении.

Это обращение появилось после многочисленных публикаций в СМИ об отсутствии электроэнергии в городе на разных улицах.

Действительно, согласно сайту горадминистрации, отключения света происходят почти каждый день.

Помимо этого, ранее власти города опровергли перебои с электричеством из-за экономии на улицах города в ночное время. Сообщалось, что все случаи происходят из-за аварийных ситуаций и не носят экономического характера.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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