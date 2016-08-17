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Суд по иску на 10 млн за смертельное ДТП на Дону отложили до сентября

17 августа 2016, 12:47
Кировский райсуд Ростова-на-Дону отложил до 5 сентября судебное заседание по иску в адрес экс-судьи, который предъявили близкие профессора, скончавшегося после ДТП, сообщается на сайте суда.

Ранее в СМИ писали, что профессор скончался после автомобильной аварии, виновником которой стал экс-судья. Его освободили от наказания по амнистии. Сообщалось, что близкие погибшего намерены отсудить у него 10 миллионов рублей.

"В среду прошло заседание, на которое ответчик не пришел, а направил своего адвоката. К участию в деле привлекли компанию "Ресо-Гарантия", так как на момент автоаварии именно с ней был заключен договор экс-судьи", - сказано в сообщении.

Уточняется, что суд согласился вызвать и допросить свидетелей по ходатайству представителя истцов. Из-за этого заседание отложили на 5 сентября на 10.00 мск.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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