Суд по иску на 10 млн за смертельное ДТП на Дону отложили до сентября

Ранее в СМИ писали, что профессор скончался после автомобильной аварии, виновником которой стал экс-судья. Его освободили от наказания по амнистии. Сообщалось, что близкие погибшего намерены отсудить у него 10 миллионов рублей.
"В среду прошло заседание, на которое ответчик не пришел, а направил своего адвоката. К участию в деле привлекли компанию "Ресо-Гарантия", так как на момент автоаварии именно с ней был заключен договор экс-судьи", - сказано в сообщении.
Уточняется, что суд согласился вызвать и допросить свидетелей по ходатайству представителя истцов. Из-за этого заседание отложили на 5 сентября на 10.00 мск.