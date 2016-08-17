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Posted 17 августа 2016, 07:46

Published 17 августа 2016, 07:46

Modified 11 сентября 2022, 15:58

Updated 11 сентября 2022, 15:58

Учеников затопленного лицея распределили по двум ростовским школам

17 августа 2016, 07:46
На время проведения ремонтных работ в лицее №1 Ростова-на-Дону детей, обучающихся в этом учреждении, распределили по двум ростовским школам, сообщает местная администрация.

“Учеников из лицея №1 примут в школах №39 и №55. Эти учебные заведения были выбраны из-за их местоположения. Как и затопленный лицей, они находятся в центре Ростова ”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что у учащихся сохранится режим обучения. Дети будут учиться полный учебный день и получать дополнительное образование.

Напомним, лицей №1 закрыли на ремонт после того, как его затопило почти на метр во время летних ливней.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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