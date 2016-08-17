Учеников затопленного лицея распределили по двум ростовским школам

Posted 17 августа 2016, 07:46
Published 17 августа 2016, 07:46
Modified 11 сентября 2022, 15:58
Updated 11 сентября 2022, 15:58
“Учеников из лицея №1 примут в школах №39 и №55. Эти учебные заведения были выбраны из-за их местоположения. Как и затопленный лицей, они находятся в центре Ростова ”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что у учащихся сохранится режим обучения. Дети будут учиться полный учебный день и получать дополнительное образование.
Напомним, лицей №1 закрыли на ремонт после того, как его затопило почти на метр во время летних ливней.