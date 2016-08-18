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Башкирия не сможет вернуть потерянные 600 млн из регфонда Хамитова

18 августа 2016, 17:30
Арест в понедельник 15 августа братьев Вадима и Дмитрия Ерохин, совладельцев «Нота-банка», стал завершением эпопеи с его банкротством. А теперь начинается все самое интересное, ведь среди вкладчиков финучреждения были и власти Башкирии.

Как пишет издание «ПравдаПФО», именно здесь хранились 600 миллионов рублей башкирского «Регионального фонда», пропавшие в прошлом году. Тогда в результате скандала был уволен управляющий фонда, после чего дело постарались замять. Теперь вернуть бюджетные деньги обанкротившегося банка уже вряд ли удастся: по мнению экспертов, максимум, на что можно рассчитывать – это 7%.

Однако интересно другое: источник в правоохранительных органах, знакомый с обстоятельствами расследования дела Ерохиных, утверждает, что 0.6 миллиардов рублей были вложены на депозит «Нота-банка» накануне отзыва у него лицензии и последующего банкротства. И есть основания полагать, что это было сделано не случайно: подобные схемы активно используются для отмывания денег.

Более того, у следователей имеются факты, указывающие, что к этой мошеннической операции причастно высшее руководство Республики Башкортостан. Если это окажется правдой, камера с братьями Ерохиными и финансовым директором «Нота-банка» может пополниться новыми арестованными. Напомним, что региональный фонд создавался по указке президента республики Рустэма Хамитова.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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