Башкирия не сможет вернуть потерянные 600 млн из регфонда Хамитова

Как пишет издание «ПравдаПФО», именно здесь хранились 600 миллионов рублей башкирского «Регионального фонда», пропавшие в прошлом году. Тогда в результате скандала был уволен управляющий фонда, после чего дело постарались замять. Теперь вернуть бюджетные деньги обанкротившегося банка уже вряд ли удастся: по мнению экспертов, максимум, на что можно рассчитывать – это 7%.