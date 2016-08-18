Электричество в Ростове будут отключать до сентября

До 8 сентября днем без света будут оставаться переулки Тихорецкий, Новороссийский, Геленджикский, Крымский, Шахтинский, проспект Шолохова и улица Коммунаров. Отключения не будут затрагивать выходные.
В четверг без электричества остались улицы Доватора, Чайковского, Прудовая, Прибалтийская, Приамурская, Нарвская, Лесная, Латвийская , Котовского, Станиславского, Обороны и переулок Вешенский.
С 19 по 31 августа на день без света останется улица 30-летия Октября.
Также 22 августа электричества не будет по улицам Тургеневская, Баумана, Соляной спуск и проспекту Буденновскому. На следующий день электроснабжение отключат на улицах Береговая, Соляной спуск и на проспекте Буденновском.
Кроме того, отключения пройдут 24, 25 и 26 августа. Без света 24 августа будут улицы Соляной спуск и Береговая, 25 августа - улицы Большая Садовая, Шаумяна, Социалистическая, Темерницкая, 26 августа - улицы Серафимовича, Московская и переулок Халтуринский.
В последний день лета 31 августа света не будет по улицам Тюхряева, 40-я линия, Горсоветской, Школьной, переулкам Клавишный и Агрономический.