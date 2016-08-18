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Электричество в Ростове будут отключать до сентября

18 августа 2016, 08:51
В части Ростова-на-Дону до 8 сентября будут отключать электроснабжение из-за проведения технических работ, сообщает горадминистрация.

До 8 сентября днем без света будут оставаться переулки Тихорецкий, Новороссийский, Геленджикский, Крымский, Шахтинский, проспект Шолохова и улица Коммунаров. Отключения не будут затрагивать выходные.

В четверг без электричества остались улицы Доватора, Чайковского, Прудовая, Прибалтийская, Приамурская, Нарвская, Лесная, Латвийская , Котовского, Станиславского, Обороны и переулок Вешенский.

С 19 по 31 августа на день без света останется улица 30-летия Октября.

Также 22 августа электричества не будет по улицам Тургеневская, Баумана, Соляной спуск и проспекту Буденновскому. На следующий день электроснабжение отключат на улицах Береговая, Соляной спуск и на проспекте Буденновском.

Кроме того, отключения пройдут 24, 25 и 26 августа. Без света 24 августа будут улицы Соляной спуск и Береговая, 25 августа - улицы Большая Садовая, Шаумяна, Социалистическая, Темерницкая, 26 августа - улицы Серафимовича, Московская и переулок Халтуринский.

В последний день лета 31 августа света не будет по улицам Тюхряева, 40-я линия, Горсоветской, Школьной, переулкам Клавишный и Агрономический.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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