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Множество улиц Новочеркасска на день останутся без электричества

18 августа 2016, 13:52
В Ростовской области в Новочеркасске в пятницу несколько улиц останутся без света из-за техработ, сообщает в четверг горадминистрация.

Света не будет с 09.00 мск днем на улицах Десятая, Тринадцатая, Ефремова, Александровская, Семнадцатая, Почтовая, Кавказская, Гагарина, Четырнадцатая, Набережная, Пятнадцатая, Железнодорожная, Октябрьская, Вавилова, Никольского,  Шестнадцатая, Луначарского, Прогонная, Нахимова, Ященко, Ветеринарная, в переулке Янтарном, на спусках Красный и Ермака.

Также в 12.00 электричество включат на улице Александровской и в переулке Бестужева.

С 13.30 до 16.00 света не будет по улице Буденновской и переулку Мирному.

Ранее мэр города в соцсети Facebook сообщил, что отключения электроснабжения будут продолжаться до 25 сентября в рамках подготовки сетей к зиме.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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