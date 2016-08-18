Множество улиц Новочеркасска на день останутся без электричества

Света не будет с 09.00 мск днем на улицах Десятая, Тринадцатая, Ефремова, Александровская, Семнадцатая, Почтовая, Кавказская, Гагарина, Четырнадцатая, Набережная, Пятнадцатая, Железнодорожная, Октябрьская, Вавилова, Никольского, Шестнадцатая, Луначарского, Прогонная, Нахимова, Ященко, Ветеринарная, в переулке Янтарном, на спусках Красный и Ермака.
Также в 12.00 электричество включат на улице Александровской и в переулке Бестужева.
С 13.30 до 16.00 света не будет по улице Буденновской и переулку Мирному.
Ранее мэр города в соцсети Facebook сообщил, что отключения электроснабжения будут продолжаться до 25 сентября в рамках подготовки сетей к зиме.