Множество улиц Новочеркасска на день останутся без электричества

Света не будет с 09.00 мск днем на улицах Десятая, Тринадцатая, Ефремова, Александровская, Семнадцатая, Почтовая, Кавказская, Гагарина, Четырнадцатая, Набережная, Пятнадцатая, Железнодорожная, Октябрьская, Вавилова, Никольского, Шестнадцатая, Луначарского, Прогонная, Нахимова, Ященко, Ветеринарная, в переулке Янтарном, на спусках Красный и Ермака.