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Морской порт оштрафовали на Дону за разгрузку товара в амброзии

18 августа 2016, 12:00
В Ростовской области привлекли к административной ответственности компанию "Морской порт Азов", которая проводила разгрузочные работы в местах произрастания амброзии, информирует в четверг региональное управление Россельхознадзора.

"Установлено, что на территории, где проводились погрузочно-разгрузочные работы, находились очаги произрастания амброзии", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на должностные и юрлица составили протоколы о правонарушении.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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