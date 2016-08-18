Морской порт оштрафовали на Дону за разгрузку товара в амброзии
18 августа 2016, 12:00
В Ростовской области привлекли к административной ответственности компанию "Морской порт Азов", которая проводила разгрузочные работы в местах произрастания амброзии, информирует в четверг региональное управление Россельхознадзора.
"Установлено, что на территории, где проводились погрузочно-разгрузочные работы, находились очаги произрастания амброзии", - сказано в сообщении.
Уточняется, что на должностные и юрлица составили протоколы о правонарушении.