Морской порт оштрафовали на Дону за разгрузку товара в амброзии

В Ростовской области привлекли к административной ответственности компанию "Морской порт Азов", которая проводила разгрузочные работы в местах произрастания амброзии, информирует в четверг региональное управление Россельхознадзора.