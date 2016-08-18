На Дону могут лишить лицензии 11 ЧОПов из-за отсутствия оружия

По информации СМИ, претензии МВД к охранным агентствам "Сармат", "Аттик", "Адамант", "Аверон", "Беркут Плюс", "Мангуст", "Сатурн", "Феникс Плюс", "Щит", "Региональная служба безопасности – Ростов", "Регион – СБ" и "Рубеж" связаны с неисполнением требований положения о лицензировании ЧОП, вступивших в силу почти год назад. Согласно эти требованиям, агентства, специализирующиеся на "пультовой" охране, обязаны получить лицензию на приобретение оружия, оборудовать специальное помещение и закупить оружие. Но 11 донских агентств новые условия работы проигнорировали.