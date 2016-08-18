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На Дону могут лишить лицензии 11 ЧОПов из-за отсутствия оружия

18 августа 2016, 10:16
В Ростовской области МВД собирается запретить работу 11 частных охранных предприятий, соответствующие иски о лишении их лицензии размещены в картотеке дел российского арбитража.

По информации СМИ, претензии МВД к  охранным агентствам "Сармат", "Аттик", "Адамант", "Аверон", "Беркут Плюс", "Мангуст", "Сатурн", "Феникс Плюс", "Щит", "Региональная служба безопасности – Ростов", "Регион – СБ" и "Рубеж" связаны с неисполнением требований положения о лицензировании ЧОП, вступивших в силу почти год назад. Согласно эти требованиям, агентства, специализирующиеся на "пультовой" охране, обязаны получить лицензию на приобретение оружия, оборудовать специальное помещение и закупить оружие. Но 11 донских агентств  новые условия работы проигнорировали.

"Кстати, даже если суд удовлетворит иски регионального МВД, агентства не могут полностью лишить лицензии на работу, ограничения будут касаться только на услуги по "пультовой" охране", - пишут СМИ.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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