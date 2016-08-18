На Дону могут лишить лицензии 11 ЧОПов из-за отсутствия оружия

По информации СМИ, претензии МВД к охранным агентствам "Сармат", "Аттик", "Адамант", "Аверон", "Беркут Плюс", "Мангуст", "Сатурн", "Феникс Плюс", "Щит", "Региональная служба безопасности – Ростов", "Регион – СБ" и "Рубеж" связаны с неисполнением требований положения о лицензировании ЧОП, вступивших в силу почти год назад. Согласно эти требованиям, агентства, специализирующиеся на "пультовой" охране, обязаны получить лицензию на приобретение оружия, оборудовать специальное помещение и закупить оружие. Но 11 донских агентств новые условия работы проигнорировали.
"Кстати, даже если суд удовлетворит иски регионального МВД, агентства не могут полностью лишить лицензии на работу, ограничения будут касаться только на услуги по "пультовой" охране", - пишут СМИ.