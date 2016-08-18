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Представитель Дона в составе сборной РФ по гребле проиграл на Олимпиаде

18 августа 2016, 11:51
Спортсмен из Ростовской области Владислав Рябцев в составе российского экипажа безрульной мужской четверки по гребле занял четвертое место в заездах в малом финале на Олимпиаде, уведомил областной Минспорт.

Уточняется, что в заезде первые три места заняли команды США, Греции и Белоруссии.

Также гимнаст из области Никита Нагорный стал пятым местом в личном соревновании. Без медали остался и борец в греко-римском стиле Ислам Магомедов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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