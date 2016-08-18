Трейлер кинодрамы режиссера из Ростова "Ученик" появился в сети

Драма, в основу которой легла пьеса немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга "Мученик", повествует о жизни юноши Вениамина, увлекшегося чтением Библии. Казалось бы, для подростка все ясно, что такое хорошо и что такое плохо, но окружающие не понимают его.