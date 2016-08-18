rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 августа 2016, 11:27

Published 18 августа 2016, 11:27

Modified 11 сентября 2022, 16:28

Updated 11 сентября 2022, 16:28

Трейлер кинодрамы режиссера из Ростова "Ученик" появился в сети

18 августа 2016, 11:27
Трейлер кинодрамы "Ученик" Кирилла Серебренникова, российского режиссера из Ростова-на-Дону, появился в Интернете, ролик размещен на сайте "КиноПоиск".

Драма, в основу которой легла пьеса немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга "Мученик", повествует о жизни юноши Вениамина, увлекшегося чтением Библии. Казалось бы, для подростка все ясно, что такое хорошо и что такое плохо, но окружающие не понимают его.

Несколько месяцев назад киноленту отобрали для показа на Каннском кинофестивале в категории "Особый взгляд", где она получила награду Франсуа Шале. Кроме того, картина получила приз за лучшую режиссуру на 27-м кинофестивале "Кинотавр".

Фильм выйдет на экраны в октябре.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика