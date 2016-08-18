Трейлер кинодрамы режиссера из Ростова "Ученик" появился в сети

Posted 18 августа 2016, 11:27
Published 18 августа 2016, 11:27
Modified 11 сентября 2022, 16:28
Updated 11 сентября 2022, 16:28
Драма, в основу которой легла пьеса немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга "Мученик", повествует о жизни юноши Вениамина, увлекшегося чтением Библии. Казалось бы, для подростка все ясно, что такое хорошо и что такое плохо, но окружающие не понимают его.
Несколько месяцев назад киноленту отобрали для показа на Каннском кинофестивале в категории "Особый взгляд", где она получила награду Франсуа Шале. Кроме того, картина получила приз за лучшую режиссуру на 27-м кинофестивале "Кинотавр".
Фильм выйдет на экраны в октябре.