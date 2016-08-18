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Трейлер кинодрамы режиссера из Ростова "Ученик" появился в сети

18 августа 2016, 14:27
Трейлер кинодрамы "Ученик" Кирилла Серебренникова, российского режиссера из Ростова-на-Дону, появился в Интернете, ролик размещен на сайте "КиноПоиск".

Драма, в основу которой легла пьеса немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга "Мученик", повествует о жизни юноши Вениамина, увлекшегося чтением Библии. Казалось бы, для подростка все ясно, что такое хорошо и что такое плохо, но окружающие не понимают его.

Несколько месяцев назад киноленту отобрали для показа на Каннском кинофестивале в категории "Особый взгляд", где она получила награду Франсуа Шале. Кроме того, картина получила приз за лучшую режиссуру на 27-м кинофестивале "Кинотавр".

Фильм выйдет на экраны в октябре.



#Новости#Общество#Денис Объедкин
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