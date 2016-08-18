В Ростове авиабилеты с госсубсидией разбирают за три месяца вперед

В этом году авиасообщение между этими регионами субсидировали из федерального и областного бюджетов. Всего на программу выделили 147 миллионов рублей - по 73,5 миллиона рублей из каждого.
"Эти рейсы ранее не выполнялись нашей авиакомпанией без субсидий и, соответственно, цены не менялись", - говорит директор по коммуникациям авиакомпании "РусЛайн" Юлия Скрынникова.
Самый дешевый билет на рейс Ростов - Сочи без государственной субсидии составляет 4585 рублей в одну сторону. Билеты на рейсы Ростов - Казань и Ростов - Екатеринбург начинаются от 5640 рублей.