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В Ростове авиабилеты с госсубсидией разбирают за три месяца вперед

18 августа 2016, 15:44
Дешевые билеты на самолет по субсидированным государством маршрутам Ростов - Екатеринбург и Ростов - Казань нужно заказывать за месяц до даты вылета, а на рейс Ростов - Сочи не купишь и за три месяца вперед, свидетельствуют данные авиакомпании "РусЛайн".

В этом году авиасообщение между этими регионами субсидировали из федерального и областного бюджетов. Всего на программу выделили 147 миллионов рублей - по 73,5 миллиона рублей из каждого.

"Эти рейсы ранее не выполнялись нашей авиакомпанией без субсидий и, соответственно, цены не менялись", - говорит  директор по коммуникациям авиакомпании "РусЛайн" Юлия  Скрынникова.

Самый дешевый билет на рейс Ростов - Сочи без государственной субсидии составляет 4585 рублей в одну сторону. Билеты на рейсы Ростов - Казань и Ростов - Екатеринбург начинаются от 5640 рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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