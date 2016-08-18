В Ростове авиабилеты с госсубсидией разбирают за три месяца вперед

Дешевые билеты на самолет по субсидированным государством маршрутам Ростов - Екатеринбург и Ростов - Казань нужно заказывать за месяц до даты вылета, а на рейс Ростов - Сочи не купишь и за три месяца вперед, свидетельствуют данные авиакомпании "РусЛайн".