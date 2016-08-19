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Posted 19 августа 2016, 05:02

Published 19 августа 2016, 05:02

Modified 11 сентября 2022, 16:28

Updated 11 сентября 2022, 16:28

Апелляцию на приговор мэру Таганрога рассмотрят 26 августа

19 августа 2016, 05:02
Ростовский облсуд на 26 августа назначил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор главе Таганрога Владимиру Прасолову, которого приговорили к году лишения свободы за злоупотребление полномочиями, рассказал RostovGazeta пресс-секретарь суда.

Напомним, по данным областного УСКР, зимой в 2014 году фигурант выделил из бюджета несколько миллионов рублей. Сообщалось, что средства отдали предпринимателю за уборку снега, однако работы, стоимость которых составила чуть менее миллиона рублей, были выполнены не полностью.

Жалобы на приговор поступили от осужденного и двух его защитников, так как они не были согласны с решением суда.

"Апелляционную жалобу начнут рассматривать 26 августа в 10.00 мск. Судебное заседание будет открытым", - отметил собеседник агентства.

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