Апелляцию на приговор мэру Таганрога рассмотрят 26 августа

Напомним, по данным областного УСКР, зимой в 2014 году фигурант выделил из бюджета несколько миллионов рублей. Сообщалось, что средства отдали предпринимателю за уборку снега, однако работы, стоимость которых составила чуть менее миллиона рублей, были выполнены не полностью.
Жалобы на приговор поступили от осужденного и двух его защитников, так как они не были согласны с решением суда.
"Апелляционную жалобу начнут рассматривать 26 августа в 10.00 мск. Судебное заседание будет открытым", - отметил собеседник агентства.