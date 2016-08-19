Апелляцию на приговор мэру Таганрога рассмотрят 26 августа

Напомним, по данным областного УСКР, зимой в 2014 году фигурант выделил из бюджета несколько миллионов рублей. Сообщалось, что средства отдали предпринимателю за уборку снега, однако работы, стоимость которых составила чуть менее миллиона рублей, были выполнены не полностью.