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Банк ВТБ не смог продать недостроенную гостиницу Sheraton в Ростове

19 августа 2016, 09:38
Банк ВТБ не смог продать активы ООО "Лира", владеющего недостроенной гостиницей Sheraton в центре Ростова-на-Дону, аукцион признан несостоявшимся, документ размещен на Единой электронной торговой площадке.

Ни один из участников торгов в установленные сроки не подал предложение о цене договора. О своем участии в торгах заявляли ООО "Каскад" и ООО "Спортивно-оздоровительный центр "Барс". СМИ установили, что обе компании имеют отношение к ООО "Союз маринс групп".

Напомним, что недостроенная гостиница является главным активом ООО "Лира". Строительство отеля начала ростовская группа компаний "Мегаполис", для чего взяла кредит у ВТБ. Сумма инвестиций составила 67 миллионов долларов. Однако из-за волнений на валютном рынке у ростовского девелопера возникли финансовые сложности, залог перешел в собственность банка.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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