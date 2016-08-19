Банк ВТБ не смог продать недостроенную гостиницу Sheraton в Ростове

Ни один из участников торгов в установленные сроки не подал предложение о цене договора. О своем участии в торгах заявляли ООО "Каскад" и ООО "Спортивно-оздоровительный центр "Барс". СМИ установили, что обе компании имеют отношение к ООО "Союз маринс групп".
Напомним, что недостроенная гостиница является главным активом ООО "Лира". Строительство отеля начала ростовская группа компаний "Мегаполис", для чего взяла кредит у ВТБ. Сумма инвестиций составила 67 миллионов долларов. Однако из-за волнений на валютном рынке у ростовского девелопера возникли финансовые сложности, залог перешел в собственность банка.