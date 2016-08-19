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Бизнесмена на Дону оштрафовали на 400 тыс за долг по зарплате 2,4 млн

19 августа 2016, 14:46
В Гуково Ростовской области суд приговорил к штрафу в размере 400 тысяч рублей главу компании "Замчаловский антрацит", которого признали виновным в невыплате зарплат на сумму более 2,4 миллиона рублей, сообщает в пятницу областная прокуратура.

"Суд установил, что фигурант более двух месяцев не платил зарплату 187 сотрудникам. Сумма долга составила свыше 2,4 миллиона рублей", - сказано в сообщении.

Также по решению суда осужденному запретили быть руководителем в коммерческих компаниях.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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