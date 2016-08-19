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Bridge of Arts в Ростове соберет деньги для кавказских леопардов

19 августа 2016, 11:10
Международный фестиваль мотивационного кино Bridge of Arts в Ростове поможет собрать деньги на восстановление популяции кавказского леопарда, сообщил PR-директор Bridge of Arts Алексей Павловский.

Одним из партнеров фестиваля Bridge of Arts является Всемирный фонд охраны природы. Как сообщил Павловский, это обусловлено тем, что фестиваль обладает ресурсом для продвижения хороших начинаний, в данном случае для сбора средств на восстановление популяции леопарда на Северном Кавказе.

По словам Павловского, на всех площадках фестиваля будут размещены плакаты с коротким номером и информацией о том, для чего собираются деньги и куда они пойдут. 

"Отправляя смс на короткий номер, зрители будут участвовать в сборе денег на то, чтобы этих леопардов выращивали, кормили, специальным образом оснащали чипами, выпускали и следили за ними", - рассказал Павловский.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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