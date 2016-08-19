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Часть Новочеркасска на выходных будет оставаться без света

19 августа 2016, 06:45
В Новочеркасске Ростовской области на выходных пройдет очередное отключение электричества из-за техработ, сообщает в пятницу горадминистрация.

В субботу днем света не будет по улице Александровской, спускам Ермака и Красному.

В воскресенье не будет электричества по улицам Аксайская, Никольского, Просвещения, Вавилова, Мечникова, Ященко, Прогонная, Шестнадцатая, Пятнадцатая, Четырнадцатая, Семнадцатая, Десятая, Клещева, Транспортная, Целинная, Луговая, Макаренко, Петрова, переулкам Янтарный, Овражный, спускам Ермака и Красному.

Ранее глава города в соцсети Facebook сообщил, что отключения электроснабжения будут продолжаться до 25 сентября в рамках подготовки сетей к зиме.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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