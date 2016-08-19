Часть Новочеркасска на выходных будет оставаться без света

В субботу днем света не будет по улице Александровской, спускам Ермака и Красному.
В воскресенье не будет электричества по улицам Аксайская, Никольского, Просвещения, Вавилова, Мечникова, Ященко, Прогонная, Шестнадцатая, Пятнадцатая, Четырнадцатая, Семнадцатая, Десятая, Клещева, Транспортная, Целинная, Луговая, Макаренко, Петрова, переулкам Янтарный, Овражный, спускам Ермака и Красному.
Ранее глава города в соцсети Facebook сообщил, что отключения электроснабжения будут продолжаться до 25 сентября в рамках подготовки сетей к зиме.