Донские гандболистки в составе сборной РФ поборются за золото Олимпиады

Матч получился зрелищным, действующие олимпийские чемпионки не собирались сдаваться, и основное время игры закончилось вничью 31:31. Победное 38-е очко нашей команде на последней минуте принесла ростовчанка Екатерина Ильина, забросив мяч с семи метров.
Хорошо показали себя и другие участницы клуба – Владлена Бобровникова забила 8 мячей, Екатерина Ильина – 4, в копилке Анны Вяхиревой – 3. Анна Сень и Майя Петрова по два раза забили мяч в ворота соперниц.
"В борьбе за олимпийское золото нашим девушкам предстоит сыграть со сборной Франции. Матч состоится в субботу", - сказано в сообщении ГК "Ростов-Дон".