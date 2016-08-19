Донские гандболистки в составе сборной РФ поборются за золото Олимпиады

Хорошо показали себя и другие участницы клуба – Владлена Бобровникова забила 8 мячей, Екатерина Ильина – 4, в копилке Анны Вяхиревой – 3. Анна Сень и Майя Петрова по два раза забили мяч в ворота соперниц.