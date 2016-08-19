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Донские гандболистки в составе сборной РФ поборются за золото Олимпиады

19 августа 2016, 06:29
Участницы ГК "Ростов-Дон" в составе российской сборной обыграли норвежскую команду и вышли в финал Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, говорится в сообщении гандбольного клуба.

Матч получился зрелищным, действующие олимпийские чемпионки не собирались сдаваться, и основное время игры закончилось вничью 31:31. Победное 38-е очко нашей команде на последней минуте принесла ростовчанка Екатерина Ильина, забросив мяч с семи метров.

Хорошо показали себя и другие участницы клуба – Владлена Бобровникова забила 8 мячей, Екатерина Ильина – 4, в копилке Анны Вяхиревой – 3. Анна Сень и Майя Петрова по два раза забили мяч в ворота соперниц.

"В борьбе за олимпийское золото нашим девушкам предстоит сыграть со сборной Франции. Матч состоится в субботу", - сказано в сообщении ГК "Ростов-Дон".


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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