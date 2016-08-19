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Фильмы кинофестиваля BRIDGE of ARTS в Ростове оценит международное жюри

19 августа 2016, 13:20
Фильмы кинофестиваля BRIDGE of ARTS, стартующего в Ростове-на-Дону в среду, будет оценивать международное жюри, говорится на сайте организаторов мероприятия.

Председателем жюри главного киноконкурса избрали продюсера из Британии Пиппу Кросс, обладательницу престижной кинопремии BAFTA. Также в состав комиссии, которая будет оценивать полнометражные ленты, вошли турецкий режиссер Айдын Салман, получивший в прошлом году главный приз BRIDGE of ARTS за фильм "Человек внутри меня", итальянский продюсер Алессандро Пассадоре, драматург из Чехии Мира Гавьярова и российская актриса Алена Бабенко.

"Жюри, которому предстоит оценить короткометражные картины, возглавил продюсер и режиссер Ален Депардье, обладатель награды "Золотой глобус" и трех статуэток "Оскар". В одной команде с ним предстоит поработать актеру из Белоруссии Анатолию Котеневу и автору любимых советскими школьниками фильмов про Петрова и Васечкина Владимиру Аленикову", - сказано в сообщении.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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