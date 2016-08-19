Фильмы кинофестиваля BRIDGE of ARTS в Ростове оценит международное жюри

Председателем жюри главного киноконкурса избрали продюсера из Британии Пиппу Кросс, обладательницу престижной кинопремии BAFTA. Также в состав комиссии, которая будет оценивать полнометражные ленты, вошли турецкий режиссер Айдын Салман, получивший в прошлом году главный приз BRIDGE of ARTS за фильм "Человек внутри меня", итальянский продюсер Алессандро Пассадоре, драматург из Чехии Мира Гавьярова и российская актриса Алена Бабенко.