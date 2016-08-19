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К 2021 году в Ростове появится новый микрорайон

19 августа 2016, 12:14
Новый микрорайон в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону построят на месте бывшего завода "Красный Аксай", сообщил журналистам генеральный директор группы компаний "ЮгСтройИнвест" Юрий Иванов.

На территории в 24,79 гектара построят 26 многоквартирных домов почти для 10  тысяч человек, два детских сада и школу. 

"В середине ноября мы намерены получить разрешение на строительство, а с 1 декабря запускаем старт продаж", - говорит он.

Общий объем инвестиций в строительство - порядка 15 миллиардов рублей, из  них собственные средства компании составят 2,1 миллиарда рублей, остальные -  средства дольщиков.

"В соответствии с законодательством, средства дольщиков будут размещены на  специальных счетах в банках и будут поступать к нам постепенно", - отметил  Иванов.

По его словам, строительство нового микрорайона будет проходить поэтапно.  Первый этап завершится в июне 2018 года, когда на территории микрорайона  появится три многоквартирных дома и детский сад. Второй - к декабрю 2019  года, когда сдадут еще 10 домов и школу. До февраля 2021 года построят  последние 13 домов и второй детский сад.

"Если стоимость квадратного метра будет приемлемой, то мы готовы рассмотреть  предложения компании по покупке социального жилья в этом микрорайоне", -  подчеркнул глава администрации города Сергей Горбань.

Как отметил Иванов, стоимость квадратного метра на начальном этапе  строительства не превышает 45 тысяч рублей. 

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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