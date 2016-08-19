К 2021 году в Ростове появится новый микрорайон

На территории в 24,79 гектара построят 26 многоквартирных домов почти для 10 тысяч человек, два детских сада и школу.
"В середине ноября мы намерены получить разрешение на строительство, а с 1 декабря запускаем старт продаж", - говорит он.
Общий объем инвестиций в строительство - порядка 15 миллиардов рублей, из них собственные средства компании составят 2,1 миллиарда рублей, остальные - средства дольщиков.
"В соответствии с законодательством, средства дольщиков будут размещены на специальных счетах в банках и будут поступать к нам постепенно", - отметил Иванов.
По его словам, строительство нового микрорайона будет проходить поэтапно. Первый этап завершится в июне 2018 года, когда на территории микрорайона появится три многоквартирных дома и детский сад. Второй - к декабрю 2019 года, когда сдадут еще 10 домов и школу. До февраля 2021 года построят последние 13 домов и второй детский сад.
"Если стоимость квадратного метра будет приемлемой, то мы готовы рассмотреть предложения компании по покупке социального жилья в этом микрорайоне", - подчеркнул глава администрации города Сергей Горбань.
Как отметил Иванов, стоимость квадратного метра на начальном этапе строительства не превышает 45 тысяч рублей.