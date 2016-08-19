К 2021 году в Ростове появится новый микрорайон

По его словам, строительство нового микрорайона будет проходить поэтапно. Первый этап завершится в июне 2018 года, когда на территории микрорайона появится три многоквартирных дома и детский сад. Второй - к декабрю 2019 года, когда сдадут еще 10 домов и школу. До февраля 2021 года построят последние 13 домов и второй детский сад.