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"Роствертол" получил госгарантии на 3,44 млрд рублей

19 августа 2016, 10:28
Российское правительство предоставило производственному предприятию "Роствертол" государственные гарантии на 3,4 миллиарда рублей по кредитам для выполнения оборонзаказа, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Госгарантии обеспечивают исполнение обязательств организаций оборонно-промышленного комплекса по возврату до 100% суммы кредита, привлекаемого ими для целей реализации оборонзаказа на основе госконтракта.

Российское правительство предоставило госгарантии семи российским оборонно-промышленным предприятиям на общую сумму 48,3 миллиарда рублей. Кроме ростовского вертолетного производственного комплекса, в перечень Правительства РФ вошли Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева, Головное производственно-техническое предприятие "Гранит", Объединенная судостроительная корпорация " Научно-производственная корпорация "Иркут"; корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Остаток государственных гарантий РФ, предусмотренных на 2016 год, составляет 67,1 миллиарда рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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