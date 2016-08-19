"Роствертол" получил госгарантии на 3,44 млрд рублей

Госгарантии обеспечивают исполнение обязательств организаций оборонно-промышленного комплекса по возврату до 100% суммы кредита, привлекаемого ими для целей реализации оборонзаказа на основе госконтракта.
Российское правительство предоставило госгарантии семи российским оборонно-промышленным предприятиям на общую сумму 48,3 миллиарда рублей. Кроме ростовского вертолетного производственного комплекса, в перечень Правительства РФ вошли Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева, Головное производственно-техническое предприятие "Гранит", Объединенная судостроительная корпорация " Научно-производственная корпорация "Иркут"; корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
Остаток государственных гарантий РФ, предусмотренных на 2016 год, составляет 67,1 миллиарда рублей.