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Суд по делу начальника ГИБДД на Дону назначили на сентябрь

19 августа 2016, 12:07
Советский райсуд Ростова-на-Дону назначил на 6 сентября заседание по делу в отношении руководителя УГИБДД по области Сергея Моргачева, который, по данным следствия, заставил своих сотрудников за собственные деньги сделать ремонт в здании полиции, сообщается на сайте суда.

Ранее следствие уточняло, что на ремонтные работы было потрачено свыше трех миллионов рублей.

"Очередное заседание по делу назначено на 6 сентября в 11.00 мск", - сказано в сообщении.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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