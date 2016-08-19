Суд по делу начальника ГИБДД на Дону назначили на сентябрь
19 августа 2016, 12:07
Советский райсуд Ростова-на-Дону назначил на 6 сентября заседание по делу в отношении руководителя УГИБДД по области Сергея Моргачева, который, по данным следствия, заставил своих сотрудников за собственные деньги сделать ремонт в здании полиции, сообщается на сайте суда.
Ранее следствие уточняло, что на ремонтные работы было потрачено свыше трех миллионов рублей.
"Очередное заседание по делу назначено на 6 сентября в 11.00 мск", - сказано в сообщении.