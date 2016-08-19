Украина планирует предъявить “Газпрому” иск в 3,4 млрд долларов

В России подобные заявления вызывают недоумение, ибо “Газпром” не имеет бизнеса на Украине, а просто передает газ украинским партнерам на границе. При этом принудительное взыскание в принципе невозможно, так как российская компания не имеет никаких активов на территории соседнего государства, этот факт признает и председатель АМКУ.