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Украина планирует предъявить “Газпрому” иск в 3,4 млрд долларов

19 августа 2016, 12:52
По заявлению начальника антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, ведомство подготовило еще один иск к российской газодобывающей компании, сообщает в пятницу РИА “Новости”.

“Иск более чем в 3 миллиарда долларов намереваются предъявить за несоблюдение “Газпромом” условий конкуренции на территории Украины. В случае отказа российской стороны добровольно выплатить названную сумму, комитет собирается взыскать ее принудительно”, - говорится в заявлении.

В России подобные заявления вызывают недоумение, ибо “Газпром” не имеет бизнеса на Украине, а просто передает газ украинским партнерам на границе. При этом принудительное взыскание в принципе невозможно, так как российская компания не имеет никаких активов на территории соседнего государства, этот факт признает и председатель АМКУ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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