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Упавший под Ростовом легкомоторный самолет попал в воздушную яму

20 августа 2016, 09:04
Легкомоторный самолет СП-30 разбился из-за перепада давления в воздухе, сообщил журналисту RostovGazeta старший следователь-криминалист отдела криминалистики Южного СУТ СК России Сергей Бойко.

Самолет разбился в пятницу, 19 августа, в районе 18.50 около аэродрома станицы Романовской.

"Это версия, которую озвучили сами пилоты. Расстояние при падении было небольшим - до 250 метров, соответственно, у них не было времени для исправления траектории движения", - говорит Бойко.

Сейчас следственный комитет отрабатывает эту версию. Следователи взяли пробы грунта с места происшествия. По словам Бойко, сложно установить, была ли техническая неисправность судна, так как в результате падения случилось возгорание и самолет почти полностью сгорел.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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