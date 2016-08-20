Упавший под Ростовом легкомоторный самолет попал в воздушную яму

Самолет разбился в пятницу, 19 августа, в районе 18.50 около аэродрома станицы Романовской.
"Это версия, которую озвучили сами пилоты. Расстояние при падении было небольшим - до 250 метров, соответственно, у них не было времени для исправления траектории движения", - говорит Бойко.
Сейчас следственный комитет отрабатывает эту версию. Следователи взяли пробы грунта с места происшествия. По словам Бойко, сложно установить, была ли техническая неисправность судна, так как в результате падения случилось возгорание и самолет почти полностью сгорел.