Краснодарская компания построит район в военном городке в Ростове

Posted 22 августа 2016, 06:50
Published 22 августа 2016, 06:50
Modified 11 сентября 2022, 16:27
Updated 11 сентября 2022, 16:27
Общая площадь городка в Октябрьском районе донской столицы составляет 604 гектара. В настоящее время подрядчик приступил к подготовке документации и планированию территории V жилого района.
"Компания должна в течение четырех месяцев подготовить и предоставить на проверку в ростовский департамент архитектуры и градостроительства все необходимые документы о межевании земли", - сказано в постановлении.