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Posted 22 августа 2016, 06:50

Published 22 августа 2016, 06:50

Modified 11 сентября 2022, 16:27

Updated 11 сентября 2022, 16:27

Краснодарская компания построит район в военном городке в Ростове

22 августа 2016, 06:50
Строительная компания "Кубанская марка" построит жилой район в военном городке в Ростове-на-Дону, площадью почти 76,5 гектара, соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Общая площадь городка в Октябрьском районе донской столицы составляет 604 гектара. В настоящее время подрядчик приступил к подготовке документации и планированию территории V жилого района.

"Компания должна в течение четырех месяцев подготовить и предоставить на проверку в ростовский департамент архитектуры и градостроительства все необходимые документы о межевании земли", - сказано в постановлении.

#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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