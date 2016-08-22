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Posted 22 августа 2016, 08:46

Published 22 августа 2016, 08:46

Modified 11 сентября 2022, 16:27

Updated 11 сентября 2022, 16:27

Многомиллионные долги составу ФК "Ростов" обещают погасить до сентября

22 августа 2016, 08:46
Долги по заработной плате футболистам и тренерскому составу футбольной команды "Ростов" полностью будут погашены к сентябрю, следует из сообщения областного правительства.

“На сегодняшний день уже выплачена зарплата за июнь, до конца текущего месяца игроки получат и июльскую оплату”, - говорится в сообщении.

В команде не раз возникали ситуации, когда спортсмены не видели оплаты по 3 месяца и более.  В общей сложности долги команде составляют почти 30 миллионов рублей. Такое положение вещей отрицательно сказывается на моральном состоянии футболистов, и, следственно, на качестве игры, отмечено в сообщении.

#Экономика#Новости
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