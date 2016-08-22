Многомиллионные долги составу ФК "Ростов" обещают погасить до сентября

Posted 22 августа 2016, 08:46
Published 22 августа 2016, 08:46
Modified 11 сентября 2022, 16:27
Updated 11 сентября 2022, 16:27
“На сегодняшний день уже выплачена зарплата за июнь, до конца текущего месяца игроки получат и июльскую оплату”, - говорится в сообщении.
В команде не раз возникали ситуации, когда спортсмены не видели оплаты по 3 месяца и более. В общей сложности долги команде составляют почти 30 миллионов рублей. Такое положение вещей отрицательно сказывается на моральном состоянии футболистов, и, следственно, на качестве игры, отмечено в сообщении.