Многомиллионные долги составу ФК "Ростов" обещают погасить до сентября

В команде не раз возникали ситуации, когда спортсмены не видели оплаты по 3 месяца и более. В общей сложности долги команде составляют почти 30 миллионов рублей. Такое положение вещей отрицательно сказывается на моральном состоянии футболистов, и, следственно, на качестве игры, отмечено в сообщении.