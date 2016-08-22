Племянника Саввиди осудили на 8 лет за аферы на 23 млн руб

Ранее СМИ писали, что осужденный является родственником главы компании "Группа Агроком" Ивана Саввиди. Сообщалось, что фигурант вместе с подельником получили от компании "Ростагро" семена на 23 миллиона рублей и обещали отдать деньги после сбора урожая, однако этого не сделали.