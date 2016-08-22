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Племянника Саввиди осудили на 8 лет за аферы на 23 млн руб

22 августа 2016, 15:42
Ростовский областной суд не удовлетворил апелляцию Микиса Саввиди, которого, по данным СМИ, приговорил к 7 годам и девяти месяцам заключения за мошенничество на 23 миллиона рублей, сообщил RostovGazeta сотрудник суда.

Ранее СМИ писали, что осужденный является родственником главы компании "Группа Агроком" Ивана Саввиди. Сообщалось, что фигурант вместе с подельником получили от компании "Ростагро" семена на 23 миллиона рублей и обещали отдать деньги после сбора урожая, однако этого не сделали.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского облсуда приговор Каменского райсуда в отношении Саввиди, которого осудили за мошенничество, оставили без изменения", - отметил собеседник агентства.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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