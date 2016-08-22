Разбившиеся на Дону пилоты отделались лишь травмами

Они должны были участвовать в авиашоу ко дню ВВС и накануне совершали тренировочный полет в районе аэродрома станицы Романовская. По словам пилотов, они находились слишком близко к земле, когда судно попало в воздушную яму, и самолет упал и загорелся.
"Сейчас они находятся в травматологическом отделении больницы. У одного пилота - закрытая травма поясничного отдела позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма. У второго - закрыта травма грудной клетки и позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма", - говорит заместитель главврача.
По его словам, одному мужчине почти 60 лет, второму - около 40.