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Разбившиеся на Дону пилоты отделались лишь травмами

22 августа 2016, 08:57
Состояние здоровья двух пилотов, разбившихся под Волгодонском в пятницу, 19 августа, удовлетворительное, сообщил журналисту RostovGazeta заместитель главного врача по организационно-методической работе БСМП №3 города Волгодонска Юрий Мельников.

Они должны были участвовать в авиашоу ко дню ВВС и накануне совершали тренировочный полет в районе аэродрома станицы Романовская. По словам пилотов, они находились слишком близко к земле, когда судно попало в воздушную яму, и самолет упал и загорелся.

"Сейчас они находятся в травматологическом отделении больницы. У одного пилота - закрытая травма поясничного отдела позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма. У второго - закрыта травма грудной клетки и позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма", - говорит заместитель главврача.

По его словам, одному мужчине почти 60 лет, второму - около 40.  

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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