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В Ростове до пятницы будут отключать электричество

22 августа 2016, 13:28
В Ростове-на-Дону в течение четырех дней на нескольких улицах днем будут отключать свет из-за ремонтных работ, сообщает в понедельник компания "Донэнерго".

Во вторник на день электричества не будет по переулку Соляной Спуск, проспекту Буденновский, улицам Тургеневская и Баумана.

Также света не будет 23 августа с 10.00 мск до 12.30 на улицах Немировича-Данченко и Второй Пятилетки.

С 09.00 до 13.00 24 августа электроснабжение отключат по улице Города Ле-Ман и проспекту Коммунистический.

Последним днем отключения станет 25 августа. В течение дня электричества не будет на улицах Вторая Краснодарская, Кулагина, Международная, Плеханова, Ревкомовская и Свердловская.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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