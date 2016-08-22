В Ростове до пятницы будут отключать электричество

Во вторник на день электричества не будет по переулку Соляной Спуск, проспекту Буденновский, улицам Тургеневская и Баумана.
Также света не будет 23 августа с 10.00 мск до 12.30 на улицах Немировича-Данченко и Второй Пятилетки.
С 09.00 до 13.00 24 августа электроснабжение отключат по улице Города Ле-Ман и проспекту Коммунистический.
Последним днем отключения станет 25 августа. В течение дня электричества не будет на улицах Вторая Краснодарская, Кулагина, Международная, Плеханова, Ревкомовская и Свердловская.